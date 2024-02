Senato USA approva pacchetto di aiuti a Ucraina, Israele e Taiwan. Zelensky: la guerra può arrivare da voi

Il Senato americano ha recentemente reso pubblico un significativo accordo bipartisan riguardante una legge per fornire aiuti a Ucraina, Israele e Taiwan, nonché fondi per affrontare la crisi migranti al confine meridionale degli Stati Uniti. Questa iniziativa riflette un impegno internazionale degli Stati Uniti nei confronti di questioni cruciali e di sicurezza globale.Da Tokyo, Giorgia Meloni ha dichiarato: "Durante la presidenza italiana del G7, innanzitutto, confermeremo il nostro sostegno all'Ucraina". Questa affermazione testimonia il ruolo fondamentale che l'Italia intende svolgere nel contesto internazionale, mostrando solidarietà verso l'Ucraina in un momento critico.Nel frattempo, fonti ucraine hanno riportato che forze russe hanno attaccato 9 comunità a Sumy. Il presidente ucraino Zelensky, intervenendo al Tg1, ha dichiarato: "La guerra può arrivare da voi perché abbiamo a che fare con Putin. E quando arriverà, nessuno sarà pronto". Queste parole evidenziano la tensione persistente tra Ucraina e Russia, sottolineando la serietà della situazione e la necessità di una risposta internazionale decisa.L'accordo bipartisan del Senato USA rappresenta un passo significativo per fornire sostegno a paesi chiave e affrontare le sfide globali. Nel contesto di un panorama geopolitico complesso, l'Italia si impegna a sostenere l'Ucraina, rafforzando i legami internazionali e affrontando con fermezza le criticità emergenti.