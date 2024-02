Protesta agricola a Roma, Meloni: esenzione Irpef per redditi fino a 10mila euro

Meloni ha evidenziato l'importanza di continuare il confronto sulle politiche nazionali ed europee che riguardano il comparto agricolo, confermando l'impegno del governo verso questo settore.

ROMA - Nonostante l'annullamento della grande manifestazione degli agricoltori nel centro di Roma, una delegazione di 4 trattori ha attraversato la città, partendo dal presidio su via Nomentana. Nel frattempo, a Palazzo Chigi, le organizzazioni agricole hanno partecipato a un incontro di oltre due ore con la presidente del Consiglio Meloni, i vicepremier Salvini e Tajani, e vari ministri.Durante l'incontro, è emersa la proposta di limitare l'esenzione Irpef ai redditi agrari e domenicali che non superano i diecimila euro, al fine di garantire un sostegno concreto agli agricoltori più bisognosi. È previsto un corteo dei trattori sul Raccordo anulare per la sera. A Sanremo, gli agricoltori hanno consegnato una lettera alla Rai, ma il suo contenuto non è stato divulgato prima della lettura da parte della stessa Rai.La presidente del Consiglio Meloni ha ribadito l'importanza strategica del settore agricolo nazionale durante un incontro con le sigle agricole a Palazzo Chigi. Meloni, insieme al ministro Lollobrigida, ha illustrato le azioni prioritarie del governo a sostegno dell'agricoltura e dell'agroalimentare, sottolineando il ruolo centrale che il settore occupa nell'economia nazionale.