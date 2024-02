Maurizio Pirovano, in radio il nuovo singolo 'Un'istante

“Un istante” è il nuovo singolo di Maurizio Pirovano, un brano che racconta il viaggio di un essere umano in questi tempi fragili che passano senza lasciare traccia. La protagonista di questa canzone si accorge di non essere più una ragazza ma una donna che ha fatto scelte che l’hanno portata ad essere ciò che lei non avrebbe mai voluto essere.

Pirovano racconta: L’essere umano crede di vivere in un eterno presente senza rendersi conto di non poter fermare il tempo se non in qualche piccolo “Istante” in cui vive davvero emozioni ed esperienze uniche che sono quelle che porta con sé nel viaggio chiamato VITA. Anche nel videoclip, concepito come un trailer cinematografico (con la regia di Luca Marcello Adami) si racconta proprio questa impotenza verso lo scorrere del tempo con un orologio che fa da simbolo con le sue lancette che continuano a muoversi e che si fermano solo per un istante nell’ abbraccio finale fra il cantautore e la protagonista (l’attrice Margherita Varricchio)-

Il 2 marzo Maurizio Pirovano terrà anche un concerto a Cisano Bergamasco (Bg), presso l’Auditorium Don Renato Mazzoleni (via Ca de Volpi,10), evento benefico a favore dell’Associazione Gulliver. L’artista lecchese ripercorrerà il proprio repertorio riguardante gli oltre 20 anni di esperienza sulla scena musicale italiana con sei album pubblicati.