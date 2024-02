Incredibile a Doha: Alessandro Miressi argento nei 100 sl

DOHA - Oro sfiorato per Alessandro Miressi nella finale dei 100 sl a Doha: Pan Zhanle oro in 47"53 ( 22"55), Mirex argento 47"72 (22"82), bronzo a Nemeth (Ung) 47"78 (22"66), legno a Richards (Gb) 47"82 (22"82). L'uomo del 46"80 ha sentito la pressione del torinese di 202 centimetri: un altro metro e avrebbe perso dall'azzurro, autore di un'impeccabile passaggio a 22"82 (solo lo stacco un po' lento a 0.71). Argento nella specialità regina, la prima medaglia individuale ai Mondiali. "Sono felicissimo, anche se non soddisfatto del tempo, contento di me stesso".