Giovane di 23 anni abusata e rapinata a Trieste

TRIESTE - Nella notte scorsa, una giovane di 23 anni è stata vittima di un brutale attacco nella zona semi centrale di Trieste. L'episodio si è verificato intorno alle 4 del mattino, mentre la giovane stava rientrando a casa.Secondo le prime informazioni, la giovane è stata aggredita da due uomini con il volto coperto. Dopo averla bloccata, i due aggressori l'hanno molestata e rapinata, sottraendole il contenuto della sua borsa, prima di fuggire dalla scena del crimine.Fortunatamente, la vittima è riuscita a dare l'allarme e ha immediatamente denunciato l'accaduto alle autorità competenti. La polizia è ora al lavoro per rintracciare i due aggressori, mentre si procede con le indagini per violenza sessuale e rapina.Questo tragico evento ha scosso la comunità triestina, che si è unita nel condannare fermamente ogni forma di violenza e nell'esprimere solidarietà alla giovane vittima. Si spera che i responsabili vengano identificati e portati alla giustizia al più presto, e che la vittima possa ricevere tutto il supporto e l'assistenza necessari per superare questo momento difficile.