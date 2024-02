Giorgia Meloni a Kiev per il secondo anniversario della Guerra Russo-Ucraina: partecipazione al G7 tramite videoconferenza

KIEV - Giorgia Meloni si trova attualmente a Kiev in occasione del secondo anniversario dall'inizio della guerra russa in Ucraina. Il suo viaggio nella capitale ucraina è stato reso possibile grazie al trasporto ferroviario condiviso con altri importanti leader internazionali, tra cui la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il primo ministro belga Alexander De Croo e il primo ministro canadese Justin Trudeau.La giornata prevede una serie di eventi significativi, tra cui la partecipazione alla cerimonia all'aeroporto internazionale Antonov di Hostomel, situato vicino a Kiev. Qui, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky conferirà onorificenze militari ai sopravvissuti della battaglia di Hostomel, un momento simbolico che commemora uno degli episodi salienti del conflitto in corso.Successivamente, è prevista una conferenza stampa presso Palazzo Mariinskyi, la sede della presidenza ucraina, dove Meloni e gli altri leader internazionali discuteranno della situazione attuale e delle prospettive future per l'Ucraina.Alle 16 italiane, Giorgia Meloni si collegherà tramite videoconferenza dalla cattedrale di Santa Sofia di Kiev per partecipare al G7, un importante momento di coordinamento e discussione a livello internazionale sulla situazione in Ucraina e sulle azioni da intraprendere.