Europa League: Roma e Milan volano agli ottavi

As Roma fb





Nella Bretagna, il Milan esce sconfitto da Rennes per 3-2, ma strappa la qualificazione agli ottavi di Europa League per la differenza reti per il 3-0 al San Siro. Protagonista del match è Bourigeaud autore di tre reti, due su rigore. Per il Diavolo i marcatori sono Jovic al 22', bravo ad incornare il cross preciso di Theo Hernandez, mentre il pari che vale il momentaneo 2-2 porta la firma di Leao che al 58' si lancia in una corsa che taglia tutto il campo, salta il portiere Mandanda ed insacca da due passi.

Le italiane non vincono nei 90' ma comunque festeggiano il passaggio di turno. Bene la Roma che ha superato il Fayenoord ai calci di rigore 5-3 dopo che nei 90' il risultato era bloccato sull' 1-1. Al 5' gli olandesi passano in vantaggio con un tocco fortuito di Gimenez, mentre il pareggio arriva al 15' con Pellegrini che inventa una conclusione da lunga distanza.