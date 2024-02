Dramma a Molfetta: trovato senza vita il corpo del 23enne Dario De Gennaro

MOLFETTA - Un dramma ha scosso la comunità di Molfetta, nel Barese, dove il corpo senza vita del giovane Dario De Gennaro, di soli 23 anni, è stato ritrovato in un immobile nei pressi di Piazza Immacolata. La scoperta è stata fatta da un 29enne originario di Bisceglie, con precedenti di polizia, che si è costituito ai Carabinieri accompagnato dai suoi legali.Secondo quanto emerso dalle prime indagini, il delitto si sarebbe consumato al termine di un litigio, e la vittima sarebbe stata uccisa con un coltello. I familiari di De Gennaro avevano denunciato la sua scomparsa e avevano lanciato un appello, poiché non si avevano notizie di lui da circa 24 ore.Le Forze dell’Ordine sono intervenute prontamente sul posto e hanno trovato il cadavere del giovane, mentre continuano le indagini per fare luce sull'accaduto e individuare i responsabili di questo terribile crimine.La comunità locale è sotto shock per la perdita di Dario De Gennaro e le autorità si impegnano a fare tutto il possibile per portare giustizia e garantire la sicurezza della cittadinanza.