Brescia, rapina impropria al supermercato e furto con strappo in una discoteca: due arresti

BRESCIA - Nella mattinata di mercoledì un uomo è stato arrestato dagli operatori della Squadra Volante della Polizia di Stato dopo avere tentato di assicurarsi il provento di un furto presso un supermercato cittadino.La segnalazione è giunta alla Centrale Operativa della Questura tramite 112 NUE intorno alle 9:30.Gli equipaggi inviati immediatamente sul posto hanno colto in flagranza il responsabile, un uomo di circa 30 anni, che, pochi istanti prima, dopo avere oltrepassato le casse del supermercato con una bottiglia di liquore, per procurarsi l’impunità aveva minacciato di morte e spinto un addetto alla sicurezza per poi darsi alla fuga.Al termine dell’intervento, la merce è stata restituita integra al punto vendita mentre il soggetto è stato arrestato per rapina impropria e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che nella mattinata odierna ha convalidato l’arresto disponendo la misura cautelare dell’obbligo di firma.La posizione del soggetto è ora al vaglio dell’Ufficio Immigrazione e della Divisione Anticrimine della Questura per le valutazioni in ordine a eventuali provvedimenti di espulsione e all’adozione di misure di prevenzione.Nella notte di ieri la Polizia di Stato ha tratto in arresto l’autore di un furto con strappo di una collanina d’oro ai danni di un giovane avventore di una discoteca cittadina.L’intervento è scaturito da una chiamata di emergenza al 112 NUE con la quale veniva segnalato il patito furto. La Centrale Operativa della Questura ha quindi inviato sul posto due equipaggi che hanno colto in flagranza l’autore del reato ancora nei pressi della vittima, unitamente al complice che, alla vista dei poliziotti, ha lasciato cadere il monileAl termine dell’escussione dei testimoni, il responsabile, un giovane di 20 anni, è stato arrestato, mentre il complice è stato denunciato per favoreggiamento reale.A seguito del giudizio di convalida, per l’arrestato è stato disposto l’obbligo di dimora nella propria città di residenza, mentre la Divisione Anticrimine ha istruito il procedimento che ha condotto all’applicazione, da parte del Questore, della misura di prevenzione del foglio di via.