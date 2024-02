Brescia, laboratorio clandestino per la fabbricazione e riparazione di armi

BRESCIA - Individuato a Castegnato un vero e proprio laboratorio clandestino per la fabbricazione e riparazione di armi, comprensivo di tutta l’attrezzatura necessaria per la costruzione di armi corte e lunghe.I Carabinieri della stazione di Marone, nel contesto dell’attività relativa alle verifiche amministrative nei confronti dei detentori di armi, hanno scoperto, in un’officina meccanica di Castegnato, un’area adibita alla lavorazione di armi da sparo rinvenendo fra l’altro una rivoltella clandestina, numerose parti di armi comuni da sparo con le matricole abrase, migliaia di munizioni ed una notevole quantità di polvere da sparo illegalmente detenuta.Il 66enne titolare dell’officina, a seguito delle verifiche effettuate nella mattinata di ieri, è stato arrestato con l’accusa di fabbricazione e detenzione di armi clandestine, munizioni e materiale esplodente.