Argento storico per Alberto Razzetti e Nicolò Martinenghi ai Mondiali di Nuoto a Doha

Alberto Razzetti

DOHA - Alberto Razzetti ha regalato all'Italia una medaglia storica ai Mondiali di nuoto a Doha, conquistando l'argento nei 200 metri farfalla, una gara in cui l'Italia non aveva mai conquistato un podio. L'azzurro ha dovuto cedere di soli 77 centesimi al primatista mondiale di vasca corta, chiudendo con un tempo impressionante di 1'54"65, che ha polverizzato il suo personale (1'54"87).Allenato da Stefano Franceschi, il finanziere genovese ha dato prova della sua eccezionale forma fisica, precedendo sul podio l'austriaco Martin Esperberger e il polacco Michael Chmielewski.La gara è stata un testa a testa fino alla fine, evidenziato dall'ultima virata ex aequo tra Razzetti e il nuotatore giapponese. Razzetti ha dimostrato la sua determinazione e la sua forza nelle ultime bracciate, dando il massimo per conquistare la medaglia.Nel frattempo, un'altra eccellente prestazione è arrivata da Nicolò Martinenghi nei 50 metri rana. Pur non conquistando l'oro per soli 7 centesimi, Martinenghi ha registrato un tempo valoroso di 26"39, appena 6 centesimi dal suo record italiano. Sebbene sembrasse potesse ottenere la vittoria negli ultimi metri, è stato l'australiano Sam Williamson a beffarlo per un soffio.Nonostante ciò, Martinenghi è riuscito a battere il campione dei 100 metri rana, l'americano Nic Fink, al tocco. Questa è la settima medaglia mondiale per il nuotatore dell'Aniene, dimostrando la sua costanza e il suo talento nelle competizioni internazionali.