Angelina Mango conquista il podio durante la terza serata del Festival di Sanremo

SANREMO - Nella terza serata del Festival di Sanremo, Angelina Mango ha fatto parlare di sé aggiudicandosi il podio della classifica parziale. La sua canzone "La noia" è stata acclamata come la preferita dal pubblico a casa e dalla Giuria delle radio. Questo risultato ha confermato il talento e l'apprezzamento del pubblico per l'artista emergente.Al secondo posto si è piazzato Ghali con "Casa mia", mentre al terzo posto si è classificata Alessandra Amoroso con "Fino a qui". Al quarto e quinto posto rispettivamente troviamo Il Tre con "Fragili" e Mr. Rain con "Due altalene". È interessante notare come la classifica abbia subito variazioni rispetto alle serate precedenti, dimostrando la vivacità e l'imprevedibilità della competizione.Durante la serata, quindici artisti si sono esibiti sul palco, presentati dagli altri quindici cantanti in gara che non hanno avuto l'opportunità di esibirsi. Tra le esibizioni più applaudite, spiccano quelle di Alessandra Amoroso con "Fino a qui", Ghali con "Casa mia" e Angelina Mango con "La noia", che ha confermato il suo status di favorita della serata.La prossima tappa del Festival sarà dedicata alle cover e ai duetti, con tutti e trenta gli artisti in gara che canteranno insieme per la prima volta dall'inizio dell'evento. Questa sarà anche la prima volta in cui tutte e tre le giurie voteranno insieme, aggiungendo un elemento di suspense e interesse alla competizione. Il pubblico potrà conoscere solo i cinque cantanti in testa alla classifica parziale, mentre il nome del vincitore della serata cover verrà annunciato in apertura dell'ultima serata.La finale si preannuncia emozionante, con i trenta talenti che si esibiranno nuovamente e affronteranno il giudizio del televoto. La classifica generale sarà determinata dalla media delle percentuali ottenute nelle varie serate, con i primi cinque nomi che avranno l'opportunità di esibirsi di nuovo. Le votazioni precedenti perderanno valore e si procederà a una nuova votazione da parte di tutte e tre le giurie, determinando il vincitore del Festival di Sanremo.