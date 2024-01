Tragedia sulla statale 106 Jonica: quattro vittime in un violento scontro frontale

CATANZARO - Un grave incidente avvenuto oggi sulla statale 106 Jonica, a Calalunga-Pietragrande (Catanzaro), ha causato la morte di quattro persone coinvolte in uno scontro frontale tra due veicoli. La tragedia ha scosso la comunità locale, lasciando dietro di sé un profondo dolore.Nell'incidente sono rimaste coinvolte una Fiat Panda, a bordo della quale viaggiavano le quattro vittime - tre giovani e una donna - e una Fiat Idea. Il conducente della Fiat Idea, rimasto gravemente ferito, è stato prontamente trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto all'alcol test. Le circostanze esatte dello scontro sono ancora da accertare, e le autorità stanno conducendo indagini approfondite per comprendere le cause dell'incidente.Il personale dell'Anas è intervenuto sul luogo dell'incidente, chiudendo la statale 106 Jonica e istituendo un'uscita obbligatoria allo svincolo di Pietragrande, con deviazione sulla strada provinciale. Carabinieri, polizia stradale, vigili del fuoco e soccorritori del 118 sono intervenuti prontamente per gestire la situazione e prestare soccorso alle vittime.