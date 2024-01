Enogastronomia: longevo come gli amori delle favole il Collepiano Caprai per San Valentino

Photo credits: fonte ufficio stampa

Se dici Sagrantino, dici Arnaldo Caprai, la cantina che ha il merito di aver recuperato questa antichissima varietà e averla fatta diventare una delle uve e dei vini più blasonati d'Italia anche all'estero. Così, per il giorno degli innamorati l'azienda umbra guidata da Marco Caprai propone il Montefalco Sagrantino Docg Collepiano, etichetta storica della cantina: la prima annata di produzione, infatti, è datata 1979.





Collepiano è un vino caldo e avvolgente, intenso e intrigante: i 22 mesi in barrique di rovere francese e gli almeno 6 mesi in bottiglia hanno conferito a questo vino rosso aromi di confettura di mora, pepe, chiodo di garofano e vaniglia, note balsamiche e un tocco di cipria, mentre in bocca risulta potente, setoso, appagante, perfetto abbinamento di piatti a base di selvaggina, spezzatini e carni arrosto (prezzo in enoteca a partire da 30 euro).

Un vino straordinario, dalla grandissima longevità, perfetta metafora di ogni storia d'amore, che tutti noi vorremmo durasse per sempre.





Azienda Agricola Arnaldo Caprai





Poche altre cantine in Italia e nel mondo vengono identificate immediatamente solo citando il nome della denominazione a cui appartengono, come la Arnaldo Caprai, simbolo essa stessa del Sagrantino di Montefalco. Una realtà unica, sinonimo di eccellenza italiana, capace di creare vini fuori dal comune per profondità, eleganza e longevità: non solo rossi, ma anche bianchi. Il merito di questa avventura iniziata alla fine degli anni Settanta è di Marco Caprai, figlio di Arnaldo. È stato lui, infatti, più di chiunque altro a credere nella ricchezza del Sagrantino, reinterpretandolo in chiave moderna, attraverso i più innovativi metodi di produzione e di gestione aziendale, che gli hanno permesso di conquistare così i favori del pubblico e della critica di tutto il mondo. Non da meno i bianchi: il Grecante Arnaldo Caprai, 100% Grechetto, è riuscito a conquistare la Top100 di Wine Spectator.

Una grande azienda, la Arnaldo Caprai, che custodisce un'anima green, considerando fondamentali le tematiche riguardanti la sostenibilità, la tutela e la salvaguardia dell'ambiente. Il punto di osservazione resta sempre lo stesso: cercare di comportarsi in armonia con i cicli evolutivi naturali, preservando e valorizzando il territorio in cui si opera. Per questo l'azienda ha deciso di creare un Sistema di Gestione Ambientale conforme alle normative internazionali, sviluppando un protocollo volontario territoriale di sostenibilità ambientale, economica e sociale del processo produttivo.

È in questo contesto senza pari, che nascono vini di indimenticabile stoffa, complessi ed eleganti, capaci di raccontare il meglio di tutta una regione, l'Umbria.