Caso Genovese: le parole di Edward Von Freymann, padre di Gaia, una delle due vittime investite dal ragazzo

COLOGNO MONZESE - Edward Von Freymann, padre di Gaia, una delle due vittime coinvolte nell'incidente provocato da Pietro Genovese nel dicembre 2019, esprime la sua frustrazione riguardo all'attesa del pronunciamento del tribunale di sorveglianza sulla condanna di Genovese. Il giovane è stato condannato in via definitiva dopo aver scelto il rito abbreviato. Von Freymann sottolinea che la sua famiglia è in attesa di sapere se Genovese sconterà la pena agli arresti domiciliari o in carcere. Afferma che, nonostante siano passati due anni dall'incidente, il tribunale non ha ancora emesso una risposta chiara. Von Freymann spiega come la sua famiglia sia impegnata nel sensibilizzare i giovani nelle scuole sulla sicurezza stradale, ma l'incertezza sulla situazione di Genovese rende difficile rispondere alle domande degli studenti.Parlando del comportamento di sua figlia, Von Freymann afferma che Gaia, traumatizzata da un precedente incidente in famiglia, aveva una paura reale di attraversare la strada fuori dalle strisce pedonali. L'uomo denuncia le molteplici cause dell'incidente mortale, includendo il tasso alcolemico elevato di Genovese, la velocità e la distrazione dovuta all'invio di messaggi su WhatsApp durante la guida.La famiglia di Gaia e Camilla è in attesa di giustizia e di una chiara risposta da parte del sistema giudiziario.