Tragedia alle porte di Taranto: addio ai giovani fidanzati Vincenzo Ricciardi e Melania Guarino

TARANTO - La Vigilia di Natale si è trasformata in una giornata di lutto per la comunità di San Giorgio Ionico a causa di un terribile incidente stradale che ha portato alla perdita di due giovani vite: Vincenzo Ricciardi, 25 anni, e Melania Guarino, 22 anni. I due fidanzati, uniti da sette anni di amore, stavano viaggiando sulla strada di via Michele Pierri, nei pressi del cantiere del nuovo ospedale di Taranto, a bordo di una Bmw coinvolta in un grave incidente.L'impatto ha coinvolto diverse vetture, tra cui una Kia, una Lancia Delta e un furgone. La giovane Melania è purtroppo deceduta sul colpo, mentre Vincenzo, nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi, ha perso la vita sul luogo dell'incidente. La Bmw, dopo la violenta collisione, ha terminato la sua corsa impattando contro un ulivo, rendendo necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno dovuto tagliare il tetto dell'auto per estrarre i corpi delle vittime.Tra gli altri coinvolti nell'incidente, un conducente della Kia è stato trasportato in ospedale in codice rosso, evidenziando la gravità dell'incidente e la presenza di altri feriti. La comunità locale è stata scossa dalla notizia, e l'intera città piange la prematura perdita di due giovani vite promettenti.