Stallo al Consiglio di Sicurezza dell'Onu: gli Usa oppongono il veto alla richiesta di cessate il fuoco a Gaza

Gli Stati Uniti hanno sollevato il veto al Consiglio di Sicurezza dell'ONU riguardo alla richiesta di cessate il fuoco a Gaza. Questo ha generato crescente preoccupazione, con l'Unrwa, l'agenzia dell'ONU per i rifugiati palestinesi, che denuncia un "palese disprezzo per il diritto umanitario internazionale" e avverte che a Gaza si sta avvicinando al "punto di non ritorno".Mentre i ministri di Paesi arabi chiedono un "cessate il fuoco immediato", il presidente francese Emmanuel Macron ha discusso con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, sottolineando l'importanza di proteggere i civili di Gaza e raggiungere un cessate il fuoco duraturo.In risposta alle dichiarazioni del premier palestinese Mohammed Shtayyeh sull'ipotesi di un coinvolgimento di Hamas insieme all'Anp nel futuro di Gaza, Netanyahu afferma categoricamente: "Non ci sarà Hamas, la elimineremo".Contemporaneamente, l'Unione Europea ha emesso un monito riguardo al nuovo insediamento ebraico conosciuto come 'Basso Acquedotto' a Gerusalemme est, definendolo una "provocazione da parte d'Israele" e sottolineando che è stato autorizzato in piena guerra, generando ulteriori tensioni nella regione.