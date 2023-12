Risoluzione Onu per Gaza: richiesta aiuti ma non tregua





Gli Stati Uniti si sono dichiarati delusi, con l'ambasciatrice Linda Thoms-Greenfield che definisce la situazione con "sorpresa e delusione". La Russia ha scelto l'astensione. Nel frattempo, Israele afferma che continuerà la guerra fino al rilascio di tutti i rapiti e all'eliminazione di Hamas nella Striscia di Gaza.





Hamas ritiene che la risoluzione dell'Onu sia insufficiente, mentre l'Unione Europea accoglie positivamente il risultato e si prepara per affrontare l'emergenza umanitaria.

Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha approvato una risoluzione che chiede maggiori aiuti per Gaza, ma non include la richiesta di una tregua immediata. Il testo si limita a misure urgenti per "creare le condizioni per una cessazione sostenibile delle ostilità", escludendo l'originaria frase di "urgente sospensione delle ostilità".