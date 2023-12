Pasquale Esposito, il car wrapper che ha conquistato Balotelli a Sfera Ebbasta: ''Punto a farmi conoscere anche all'estero''

MILANO - Le sue creazioni sono diventate famose in tutta Italia, tanto da essere stato scelto anche dal noto rapper Sfera Ebbasta. È solo l’ultimo riconoscimento per il lavoro di Pasquale Esposito, il wrapper più famoso d’Italia, titolare dell’officina Evosound a Valmadrera, in provincia di Lecco.

Con dieci anni di esperienza nel settore, Esposito esprime la sua arte con il ‘car wrap’, una tecnica che consiste nella posa di una pellicola adesiva personalizzabile con colori e grafiche, che garantisce anche una conservazione ottimale della vernice originale della carrozzeria, oltre a essere espressione della propria anima.

“La mia azienda è nata nel 2005 chiamandosi Evosound, perché siamo partiti nel settore degli impianti stereo – ricorda Pasquale Esposito – Poi nel 2010 ci siamo reinventati con il wrapping: sono stato tra i primi a realizzarlo con una tecnica specifica e più volte sono stato ospite del programma ‘Lo zoo di 105’ sulle frequenze nazionali di Radio 105. Una scelta nata dalla passione che ho per le auto”. Oggi la sua officina conta uno spazio di lavorazione con oltre 2000 mq e attrezzature di ultima generazione non solo per il car wrapping, ma anche per il Paint protection film (Pff) e l’oscuramento dei vetri. Con l’ambizione di espandersi sempre di più: “Vorremmo andare all’estero – aggiunge – esportando il modello di made in Italy nel car wrapping targato Evosound”.

Nel frattempo può festeggiare un importante traguardo: il suo car wrapping è protagonista con le auto presenti del videoclip di Sfera Ebbasta.

