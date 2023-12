Mattarana: turista italiana trovata morta in hotel, fermato marito

LA SPEZIA - Questa mattina, la tranquilla frazione di Mattarana, La Spezia, è stata scossa da una tragica scoperta: il cadavere di Rossella Cominotti, turista italiana di 53 anni, è stato trovato nella stanza di un hotel. Il personale dell'albergo ha fatto la macabra scoperta, e sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri, il medico legale e il magistrato di turno.Le prime informazioni suggeriscono che la vittima presentava profonde ferite inferte con un'arma da taglio, secondo quanto riscontrato dal medico legale. La situazione ha portato all'intervento delle autorità e all'apertura di un'indagine per chiarire le circostanze di questa tragedia.Poco dopo la scoperta del cadavere, è stato fermato il marito della donna, Alfredo Zenucchi, di 57 anni, rintracciato a Pontremoli. Secondo le prime informazioni, l'uomo si sarebbe allontanato con la sua auto, una Citroën C3 bianca, e il veicolo è stato avvistato sulla via Aurelia questa mattina.La coppia, secondo quanto riportato, avrebbe trascorso circa una settimana nella struttura alberghiera e doveva ripartire oggi. La notizia ha sconvolto i titolari dell'albergo, e la comunità locale è in lutto per questa tragedia.Le autorità continuano le indagini per ricostruire l'accaduto e comprendere i motivi dietro questo dramma.