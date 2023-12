Tragedia a Mattarana, trovato il cadavere di una turista Italiana in un Hotel: si cerca il marito

LA SPEZIA - Questa mattina, una tragica scoperta ha sconvolto la tranquilla frazione di Mattarana, La Spezia, dove il cadavere di una turista italiana è stato trovato nella sua stanza d'albergo. Il personale dell'hotel è stato il primo a fare la macabra scoperta, e immediatamente sono intervenuti i carabinieri, il medico legale e il magistrato di turno.Il medico legale, secondo le prime informazioni, avrebbe riscontrato profonde ferite inferte con un'arma da taglio, evidenziando la natura violenta di questa tragedia. Il ritrovamento ha scosso la comunità locale e ha portato a una rapida risposta delle autorità per indagare sulle circostanze dietro questo drammatico evento.Secondo le prime informazioni disponibili, la turista, di nazionalità italiana, era ospite della struttura alberghiera insieme al marito per circa una settimana. Al momento, l'uomo non è stato ancora rintracciato, e la donna è stata trovata senza vita da una addetta alle pulizie, che ha immediatamente lanciato l'allarme.La coppia avrebbe dovuto ripartire oggi, e la notizia della tragedia ha generato sgomento e tristezza tra i titolari dell'albergo. La comunità locale è unita nel cordoglio per questa perdita improvvisa e violenta, mentre le indagini delle autorità cercano di fare luce sui dettagli di quanto accaduto, nella speranza di trovare risposte e giustizia per la vittima.