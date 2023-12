Maltempo: il gelicidio colpisce verdure e piante

ROMA - Il gelicidio colpisce verdure e piante coltivate che sono particolarmente sensibili non essendo ancora entrate nella fase di riposo vegetativo, dopo un lungo periodo di clima insolitamente mite. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla previsione di fenomeni intensi da parte dell’Aereonautica militare con pioggia congelantesi, sulle aree appenniniche del Piemonte, della Liguria centro-orientale e dell’Emilia-Romagna centroccidentale.Si tratta – sottolinea la Coldiretti – di precipitazioni che ghiacciano al momento dell’impatto con i terreni e le coltivazioni bruciando i raccolti. Nelle campagne – continua la Coldiretti – le temperature sotto lo zero per lungo tempo danneggiano le coltivazioni invernali come spinaci, bietole, scarole, cavoli, verze, cicorie e broccoli ma lo sbalzo termico improvviso ha inevitabilmente un impatto anche sull’aumento dei costi di riscaldamento delle produzioni in serra.Un colpo di coda di fine anno che rischia di aggravare il conto dei danni provocati all’agricoltura nel 2’023 oltre i 6 miliardi di euro. Quest’anno – continua la Coldiretti – è stato infatti segnato prima da una grave siccità che ha compromesso le coltivazioni in campo e poi per alcuni mesi dal moltiplicarsi di eventi meteo estremi, precipitazioni abbondanti che si sono alternati al caldo torrido al quale ha fatto seguito un autunno mite ma con violenti nubifragi.Siamo di fronte – sottolinea la Coldiretti – ad una evidente tendenza alla tropicalizzazione con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal caldo al maltempo con effetti devastanti.ll 2023 si classifica fino ad ora in Italia al secondo posto tra gli anni più caldi dal 1800 con una temperatura superiore di 1,05 gradi la media storica da quando sono iniziate le rilevazioni nel 1800, secondo l’analisi della Coldiretti sui dati Isac Cnr nel primi dieci mesi nel sottolineare che però l’anomalia climatica è stata accompagnata fino ad ora da una media di oltre 9 eventi estremi al giorno per il maltempo lungo la Penisola, secondo l’analisi della Coldiretti sulla base dei dati dell’European Severe Weather Database (Eswd).