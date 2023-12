Israele, siamo nel centro di Jabalya

Il generale Yaron Finkelman ha dichiarato che le forze israeliane si trovano nel centro di Jabalya, Shuyaia e Khan Yunis. L'operazione di terra ha registrato giorni intensi con terroristi uccisi, scontri a fuoco e uso significativo della potenza di fuoco.Bombardamenti su tutta la Striscia sono stati segnalati, insieme a una maxioperazione a Jenin, in Cisgiordania, e colpi a siti di Hezbollah in Libano.Hamas riporta almeno 15.900 vittime nella Striscia da inizio guerra. Netanyahu incontra le famiglie degli ostaggi, mentre oggi è previsto il summit del Consiglio di cooperazione degli stati del Golfo arabo in Qatar.