Blackout nel Regno Unito: annullati tutti i treni Eurostar a causa delle piogge

LONDRA - Nel fine settimana di maggior traffico in vista del Capodanno, il Regno Unito è stato colpito da un blackout, lasciando migliaia di passeggeri bloccati nei loro spostamenti. Due tunnel sono stati allagati, causando la cancellazione di tutti e 41 treni Eurostar da e per Londra per l'intera giornata. La compagnia ferroviaria ha dichiarato che l'allagamento non si è risolto e che i treni non possono operare a causa delle forti piogge previste.Questa situazione si presenta come un ulteriore ostacolo per i passeggeri, già colpiti da cancellazioni di treni a causa di uno sciopero inaspettato il 21 dicembre, durante la stagione festiva. Eurostar ha assicurato ai clienti interessati il diritto a un rimborso completo o a un cambio, mentre il Regno Unito affronta le sfide di un clima instabile e imprevedibile.