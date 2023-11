Storica vittoria dell'Italia: seconda Coppa Davis dopo 47 anni

FITP Tennis fb

Malaga è diventata il palcoscenico di una trionfante epopea tennistica per l'Italia, che ha conquistato la sua seconda Coppa Davis nella storia dopo 47 anni. Gli azzurri, guidati dal determinato Matteo Arnaldi e dalla giovane stella Jannik Sinner, hanno sconfitto l'Australia con un netto 2-0, evitando persino la disputa del doppio.La straordinaria affermazione dell'Italia è stata preceduta da un percorso trionfale che ha visto la squadra di Filippo Volandri sconfiggere la Serbia di Novak Djokovic nelle semifinali, con Sinner che ha giocato un ruolo chiave.Il primo singolare ha visto Matteo Arnaldi e Alexei Popyrin scendere in campo, rappresentando rispettivamente l'Italia e l'Australia. Arnaldi, preferito all'infortunato Musetti e a Sonego risparmiato per l'eventuale doppio, ha trionfato con un emozionante 7-5, 2-6, 6-4. Successivamente, i numeri 1 Jannik Sinner e Alex De Minaur si sono sfidati, con Sinner che ha dominato la partita vincendo 6-3, 6-0.La celebrazione dell'Italia è stata resa ancora più speciale dal fatto che non è stato necessario giocare il doppio. La squadra azzurra ha così potuto esplodere in una festa indimenticabile.Il Quirinale ha annunciato che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella accoglierà la squadra azzurra al Colle il 21 dicembre, riconoscendo l'importanza storica di questa vittoria che riporta l'Italia al vertice del tennis mondiale dopo quasi cinque decenni.