Sinner vince con Medvedev e vola in finale

- Jannik Sinner vince in tre set, 6-3 6-7 6-1, con il russo Daniil Medvedev in 2 ore e 9 minuti nella prima semifinale delle ATP Finals al “Pala Alpi Tour” di Torino e si qualifica per la finale. Per la prima volta nella storia delle ATP Finals un tennista Italiano vola in finale. Il russo viene eliminato. L’ altoatesino sfiderà in finale domani alle 18 il giocatore che vincerà la seconda semifinale che si disputerà oggi alle 21, tra il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Carlos Alcaraz.