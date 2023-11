Possibile tregua tra Israele e Hamas, annuncio di Haniyeh

I leader di Hamas, in particolare Ismail Haniyeh, hanno annunciato su Telegram la prossimità di un accordo per una tregua con Israele. I dettagli di questa tregua saranno resi noti dal Qatar una volta finalizzati gli accordi. Le trattative in corso riguardano una possibile tregua della durata di "un certo numero di giorni", comprendente accordi per l'ingresso di aiuti a Gaza e uno scambio di ostaggi tra Hamas e Israele.Nel frattempo, si segnala che almeno 17 persone sono state uccise e molte altre ferite in un attacco israeliano sul campo profughi di Nuseirat, a sud di Gaza. L'agenzia di stampa palestinese Wafa riporta che tra le vittime ci sono donne e bambini. L'annuncio di una possibile tregua offre una speranza di riduzione delle tensioni nella regione, mentre il conflitto ha causato vittime innocenti e suscitato preoccupazioni a livello internazionale.