Lecce, nuovo incidente sul lavoro: ferito operaio 50enne

NARDO' - Ieri pomeriggio, in un cantiere a Santa Caterina, marina di Nardò, si è verificato un grave incidente sul lavoro. Un operaio di 50 anni, originario di Veglie, che svolgeva la mansione di imbianchino, è scivolato da un'impalcatura, precipitando da un'altezza di sette metri mentre stava lavorando sulla facciata di un edificio.L'incidente ha richiesto un intervento immediato da parte dei colleghi presenti in cantiere, che hanno chiamato il servizio di emergenza 118. Gli operatori sanitari sono giunti tempestivamente sul luogo e hanno trasportato l'uomo in codice rosso all'ospedale di Galatina. Successivamente, è stato trasferito al Vito Fazzi di Lecce, dove attualmente riceve cure mediche specializzate.Le condizioni dell'operaio sono gravi a causa dei diversi traumi subiti durante la caduta, ma le autorità mediche rassicurano sulla sua incolumità: non corre alcun pericolo di vita.Nel frattempo, le forze dell'ordine sono intervenute per eseguire i necessari rilievi sulla scena dell'incidente. I carabinieri della stazione di Nardò e gli ispettori dello Spesal, il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro della Asl, stanno investigando l'accaduto per comprendere le cause dell'incidente e garantire che siano state rispettate tutte le norme di sicurezza sul luogo di lavoro.