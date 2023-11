La Croazia vola agli Europei

UEFA Euro 2024





Nel gruppo I la Romania si impone 1-0 sulla Svizzera a Bucarest ed è prima con 22 punti. La Svizzera è seconda con 17 punti. L’ Israele supera 2-0 l’ Andorra in trasferta ed è terzo con 15 punti. La Bielorussia batte 1-0 il Kosovo a Prishtina ed è quarta con 12 punti. Sabato 2 dicembre alle 18 ad Amburgo, l’ Italia sarà in quarta fascia al sorteggio dei gironi per la fase finale degli Europei del 2024.

FRANCESCO LOIACONO - La Croazia vince 1-0 con l’ Armenia a Zagabria nel gruppo D, è seconda con 16 punti e si qualifica agli Europei. La Turchia pareggia 1-1 con il Galles a Cardiff ed è prima con 17 punti. Il Galles è terzo con 12 punti. Nel gruppo B la Francia pareggia 2-2 con la Grecia ad Atene ed è prima con 22 punti. L’ Olanda prevale 6-0 su Gibilterra a Faro ed è seconda con 18 punti. La Grecia è terza con 13 punti.