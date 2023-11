Israele: 'Hamas ha impedito a Shifa di ritirare carburante'

L'esercito israeliano voleva consegnare 300 litri di carburante per "urgenti fini medici" all'ospedale Shifa di Gaza City ma Hamas ha impedito al personale della struttura di prenderli. Così il portavoce militare secondo cui questa mattina soldati israeliani sono arrivati all'ingresso dell'ospedale e lì hanno depositato il carburante. L'esercito ha anche diffuso la registrazione di una conversazione tra un ufficiale israeliano e un responsabile dell'ospedale secondo cui Yosef Abu Rish, direttore generale del ministero della Sanità, ha impedito al nosocomio di prendere il carburante.Nell'ospedale sotto assedio a Gaza un neonato è morto e almeno 39 rischiano la vita perchè mancano elettricità e ossigeno, secondo le autorità palestinesi. 'Hamas ha trasformato gli ospedali in fortini' per usarli come nascondigli, fa sapere Israele che tuttavia aiuterà a far uscire dalle strutture i bimbi malati.Intanto il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha parlato in una intervista alla Cnn. "Il segretario generale dell'Onu ha criticato Israele invece di quei selvaggi di Hamas", ha detto. "Vorrei che la comunità internazionale ci supportasse e attaccasse il male puro che rappresenta Hamas". E ha continuato: "Ogni vita civile persa è una tragedia. E la colpa va attribuita interamente a Hamas".Il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Undp) ha annunciato "un numero significativo di morti e feriti" in un "bombardamento" della sua sede a Gaza City, evacuata dai suoi dipendenti e ora occupata da centinaia di sfollati palestinesi.Dopo il lancio di un missile anti tank dal Libano che ha ferito civili israeliani nel nord del Paese, l'artiglieria israeliana sta colpendo dall'altra parte del confine. Lo ha detto il portavoce militare aggiungendo che poco fa è stata centrata "una cellula terroristica che era in un'area civile in Libano e che intendeva aprire il fuoco verso il territorio israeliano".