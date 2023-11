Incidente mortale tra treno e camion in Calabria: due vittime

CORIGLIANO ROSSANO - Un tragico incidente si è verificato in località Thurio di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, causando la morte dei conducenti di un treno regionale e di un camion. Le due vittime, la donna al volante del treno e l'autista del camion, hanno perso la vita sul colpo.Le circostanze esatte dell'incidente sono ancora in corso d'accertamento, ma si sa che dopo lo scontro, sia il treno che il camion hanno preso fuoco. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri e i vigili del fuoco per gestire l'emergenza e avviare le indagini sulla dinamica dell'incidente.La conducente del treno era al comando di un convoglio regionale che collegava la frazione Sibari di Cassano allo Ionio con Corigliano Rossano. Nonostante l'impatto con il camion, nessun passeggero a bordo del treno ha riportato ferite, poiché nessuno dei vagoni ha subito danni.Al momento, si sta cercando di comprendere le cause che hanno portato il camion a trovarsi sui binari. Il locomotore e il camion sono andati completamente distrutti a causa delle fiamme che li hanno avvolti, complicando ulteriormente l'indagine sull'accaduto.