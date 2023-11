Blitz dei Carabinieri a Lecce: custodia cautelare per una trentina di persone

LECCE - Questa mattina, i Carabinieri del comando provinciale di Lecce hanno condotto un blitz a conclusione di complesse indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia del capoluogo. Come risultato di tali indagini, stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di una trentina di persone.Gli indagati sono coinvolti in una serie di reati gravi, tra cui associazione a delinquere di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi da fuoco e da guerra nonché ordigni ad alto potenziale esplosivo, estorsione e danneggiamento a seguito di incendi. Tutti questi reati sono aggravati dal metodo mafioso.Le forze dell'ordine stanno procedendo all'arresto dei sospettati e continueranno a investigare per svelare ulteriori dettagli legati a questa vasta operazione contro il crimine organizzato.