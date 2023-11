Accoltellamento a Dublino: quattro feriti, tra cui tre bambini, in un 'incidente grave'

DUBLINO - Un grave episodio di accoltellamento ha scosso il centro di Dublino, con quattro persone ferite, tra cui tre bambini. L'incidente è avvenuto a Parnell Square, nelle vicinanze di una scuola, e le vittime sono state immediatamente trasportate in ospedale. La polizia della capitale irlandese ha dichiarato che si tratta di un "incidente grave".In base alle prime informazioni fornite dai media locali, l'aggressore, un uomo, è rimasto ferito dopo aver attaccato una donna e successivamente tre bambini. In totale, ci sono cinque feriti, tra cui una donna e un uomo adulti, oltre ai tre bambini. La polizia ha escluso il movente terroristico e sta cercando di comprendere se si tratti di un raptus di uno squilibrato o di un attacco motivato da ragioni personali.Due dei feriti, la donna e una bambina, sono in condizioni gravi. La polizia ha attuato un cordone di sicurezza nella zona interessata mentre cerca di ricostruire l'accaduto. La ministra della Giustizia irlandese, Helen McEntee, ha espresso profonda preoccupazione per l'attacco contro "tre bambini innocenti e una donna".La polizia sta seguendo una "linea di indagine definita" e, al momento, non è alla ricerca di altre persone legate all'incidente. La comunità attende ulteriori sviluppi su questo drammatico episodio avvenuto nel cuore di Dublino.