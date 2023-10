Tragedia a Lecce: uomo di 54 anni muore investito da una motozappa

ALLISTE - Nella località di Alliste, in provincia di Lecce, si è verificata una tragedia questa mattina. Un uomo di 54 anni, residente a Racale, è deceduto mentre si trovava in una campagna dopo essere stato travolto da una motozappa durante dei lavori. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti immediatamente il servizio sanitario del 118, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.Purtroppo, a causa delle gravi ferite riportate nell'incidente, non c'è stato nulla da fare per la vittima. L'uomo, un pizzaiolo, avrebbe compiuto 54 anni nella giornata successiva all'incidente, ma purtroppo questa tragedia ha segnato una fine prematura alla sua vita.