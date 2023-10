Nugnes e Cucinelli, uniti dalla visione estetica e valoriale del proprio territorio, celebrano l’artigianalità e la bellezza

TRANI - Il consolidato prestigio della boutique Nugnes, nel centrale Corso Vittorio Emanuele di Trani, sorprende ancora. L’elegante luxury multibrand ospita in esclusiva il prossimo 13 ottobre a Palazzo Pugliese, mirabilmente recuperato grazie alla visione dell’imprenditore Savino Cortellino e al sofisticato progetto dello Studio Dini Cataldi, le collezioni uomo-donna autunno-inverno 2023 di Brunello Cucinelli.Le creazioni, presentate con un evento speciale dalle ore 19 alle ore 21, sono espressione tangibile della storia di Brunello Cucinelli, imprenditore visionario capace di abbinare la superiore qualità dei materiali a una visione illuminata ed etica dei rapporti aziendali.L’esclusiva tecnica artigianale delle sue creazioni è celebrata nel mondo come alta espressione dei valori e del gusto made in Italy.La stessa idea di artigianalità e attenzione ai dettagli, lega a filo doppio la filosofia di Brunello Cucinelli a quella di Nugnes, numi tutelari del proprio territorio, rispettivamente del borgo medievale di Solomeo in Umbria e della città di Trani in Puglia.Da Nugnes sono allestiti per l’occasione il piano uomo e il piano donna con sale dedicate, l’ampio androne d’ingresso e le meravigliose vetrine su Corso Vittorio Emanuele II.Le due splendide terrazze del Palazzo sono animate da un aperitivo a cura di NOAO e Cantine San Marzano e da musica jazz dal vivo con i musicisti dell’associazione Domenico Sarro.Le collezioni, che Trani si prepara a scoprire, sono una proposta che sposa la conoscenza del tempo e l’evoluzione del nuovo, nella sinfonia di identità immutabili e rivisitate atmosfere familiari.Il look di questa stagione firmato Brunello Cucinelli ruota intorno al baricentro di un capo centrale, che detta lo stile e disegna l’armonia delle combinazioni. Gli abbinamenti sono di raffinata continuità espressiva.La boutique Nugnes e i suoi ospiti si preparano a vivere una serata di speciali atmosfere all’insegna dell’eleganza e della raffinatezza.All’evento, ad ingresso libero, si accede previa registrazione al sito https://it.nugnes1920.com/pages/brunello-cucinelli-nugnes Per informazioni