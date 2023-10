Fair Play Festival: annunciati i vincitori dei 'BCC Milano Fair Play Awards'

MILANO - Sabato 14 ottobre alle ore 17.00 nell’ambito della IV edizione del Fair Play Festival – la manifestazione dedicata all’importanza del rispetto per gli avversari, degli atteggiamenti leali e della sana competizione, promossa da ASO Cernusco, realizzata in collaborazione con il Comune di Cernusco sul Naviglio e con il sostegno della Banca di Credito Cooperativo di Milano, in qualità di main sponsor – si è tenuto l’evento di premiazione dei “BCC Milano Fair Play Awards”, il nuovo riconoscimento che ha l’obiettivo di celebrare gli episodi più rappresentativi di fair play.La giuria, composta da un rappresentante di BCC Milano, un rappresentante di ASO Cernusco, un dirigente del settore sportivo, un giornalista sportivo e un atleta, ha selezionato i tre episodi migliori - scelti attraverso una call aperta a tutte le società sportive attive nell’ambito dell’area di competenza di BCC Milano - premiandoli con un voucher per l’acquisto di materiale sportivo nel corso dell’evento che si è tenuto all’Auditorium BCC Milano a Carugate.Il 1° premio va alla Polisportiva Scherma Bergamo con l’episodio di Mariaclotilde Adosini, che a Beauvais, nella prova di Coppa del Mondo Under 20 di spada femminile ha accettato di tornare in pedana e ripetere gli ultimi istanti del match già vinto, per rimediare a un errore dell’arbitro che le aveva assegnato due stoccate anziché una soltanto; il 2° premio a Bee Strong SSD - Corona Ferrea Crossfit Brugherio, che ha scelto di offrire un anno di Crossfit gratuito a persone con disabilità. A questo progetto sociale ha partecipato Elena, ragazza disabile che ha iniziato ad allenarsi con la società sportiva e ha poi vinto una medaglia d’argento nella prima gara di Crossfit per disabili in Europa, a Barcellona; il 3° premio ad ASDO Baskin Carugate, con la storia di Giulio, un ragazzo con la vista e la mobilità degli arti inferiori notevolmente ridotte a causa di un intervento, che da un anno si allena con la società di Carugate a Baskin: nuova disciplina inclusiva riconosciuta dal Comitato Paraolimpico, in cui le squadre sono composte da atleti normodotati e disabili, maschi e femmine, i quali concorrono con le proprie capacità al risultato finale.Il Fair Play Festival prosegue domenica 15 ottobre alle ore 21.00 al Cinema Teatro Agorà di Cernusco sul Naviglio con un evento speciale: la prima nazionale dello spettacolo teatrale “Sei Figurine”, vero e proprio omaggio alla passione per lo sport, scritto e diretto da Edoardo Erba e interpretato da Stefano Borghi con musiche di Massimiliano Gagliardi e David Barittoni. Nel corso della performance il protagonista rivive suoi primi passi di giovane tifoso, che coincidono con il suo amore per le figurine.Nato nel 2020, il festival è organizzato da Aso Cernusco, associazione tra le più numerose d’Italia affiliate al CSI, nata dall’unione dei gruppi sportivi degli oratori presenti in città con l’obiettivo di valorizzare la tradizione, giocando però in attacco per proporre la passione educativa attraverso lo sport, con il sostegno di BCC Milano in qualità di main sponsor e con la collaborazione del Comune di Cernusco sul Naviglio rappresentato dal Sindaco Ermanno Zacchetti, che commenta: “Dopo quattro edizioni dalla sua ideazione, il Festival del Fair Play si sta confermando una bella intuizione per fare dello sport uno strumento di crescita condivisa, elemento qualificante della volontà di essere una capitale dello sport inclusivo e del volontariato. Quest’anno la formula di una programmazione diffusa e in “due tempi”, in primavera e in autunno, con una serie di eventi di avvicinamento, ha rappresentato una ulteriore evoluzione, nel tentativo di rendere la partecipazione più ampia possibile. La capacità di mettere a disposizione esperienze concrete e le contaminazioni con altri ambiti come la letteratura e il teatro, fanno del Festival del Fair Play, della nostra città e del suo movimento sportivo il cuore da cui questo messaggio positivo si diffonde, sul territorio e in tutta Italia.”