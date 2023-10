Bitonto, tra Paganini e il tango di Piazzolla c’è anche Traetta in chiave moderna

BITONTO - Al Traetta Opera Festival diretto da Vito Clemente prosegue il ciclo «Ri-letture», sette recital all’interno dei quali gli interpreti ospiti propongono rivisitazioni di pagine del grande riformatore del melodramma del Settecento accanto a musiche di altri autori.Venerdì 6 ottobre (ore 20.30), nel Teatro Traetta di Bitonto, il violinista Ettore Pellegrino e il chitarrista Gianluca Persichetti, musicisti di primo piano nel panorama solistico italiano, celebreranno il compositore pugliese eseguendo il brano «Wooden Questions» appositamente commissionato dal festival a Mattia Vlad Morleo, il giovane musicista di Fasano molto apprezzato anche come autore di colonne sonore.L’omaggio a Traetta si inserisce in viaggio sonoro da Paganini al tango di Piazzolla. Il programma del concerto prevede accanto a pezzi per duo di Paganini (Sonata concertata in la maggiore e la Variazioni sul tema «Dal tuo stellato soglio» dal «Mosè in Egitto» di Rossini) e Astor Piazzolla (Histoire du Tango) alcuni pezzi per chitarra, il Gran solo op.14 di Ferdinando Sor, il Preludio n. 1 del brasiliano Heitor Villa-Lobos e un medley dedicato a Baden Powell, il grande chitarrista a compositore carioca scomparso nel 2000. Dunque, un percorso nelle sonorità degli strumenti a corda attraverso i secoli e le diverse culture, a partire dal geniale virtuosismo di Paganini, fra i più importanti compositori ed interpreti della musica romantica, fino alle note di Piazzolla, l’esponente più importante della musica sudamericana del Ventesimo secolo con il suo «tango nuevo».Biglietti al costo simbolico di 1 euro. Info e prenotazioni 080.3742636 - traettaoperafestival.it.