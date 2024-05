La nuova BMW M4 CS: un concentrato di prestazioni e stile

La nuova BMW M4 CS è pronta a regalare un'esperienza di guida senza precedenti, invitando gli appassionati a immergersi nell'inimitabile "M feeling" in tutte le sue sfaccettature. Posizionandosi tra la nuova BMW M4 Competition Coupé con M xDrive e la rara BMW M4 CSL, la M4 CS offre un equilibrio perfetto tra prestazioni, design ed esclusività.Dotata di un motore a sei cilindri in linea, cambio M Steptronic a otto marce e trazione integrale intelligente M xDrive, la nuova M4 CS garantisce dinamicità e sicurezza in ogni situazione. Grazie alla sua erogazione di potenza e alla trazione ottimizzata, può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi, offrendo prestazioni da circuito validate anche dal tempo di 7 minuti e 21,989 secondi registrato sul Nürburgring.Il motore della M4 CS, sviluppato per gli sport motoristici e basato sulla tecnologia M TwinPower Turbo, eroga una potenza massima di 550 CV, con una coppia di 650 Nm disponibile a partire da 2.750 giri/min. Questo propulsore è caratterizzato da un basamento estremamente rigido, un albero a gomiti forgiato leggero e un rivestimento a filo d'arco della camicia dei cilindri. Il suono inconfondibile del motore è enfatizzato dal sistema di scarico a doppio ramo, regalando un'esperienza acustica da auto da corsa.Il cambio M Steptronic a otto rapporti e la trazione integrale M xDrive trasformano la potenza in prestazioni imponenti, mentre il differenziale attivo M contribuisce a creare la tipica sensazione M durante le curve. La tecnologia del telaio è stata ottimizzata per garantire una risposta precisa dello sterzo e una trasmissione efficace delle forze laterali.Esteticamente, la M4 CS si distingue per il suo design aggressivo e raffinato, con componenti in fibra di carbonio e cerchi in lega leggera forgiati. Le esclusive verniciature e i dettagli specifici M, come la griglia a rene senza cornice, conferiscono un tocco di esclusività.All'interno, l'abitacolo riflette lo spirito sportivo della vettura, con sedili a secchiello in carbonio M, volante M Alcantara e pannelli delle porte rivestiti in pelle Merino. Il sistema BMW iDrive, con il BMW Curved Display e il BMW Intelligent Personal Assistant, offre un controllo intuitivo e una grafica specifica M.La nuova BMW M4 CS non è solo un'auto ad alte prestazioni, ma anche un'opera d'arte tecnologica che unisce prestazioni mozzafiato, design esclusivo e comfort superiore, offrendo un'esperienza di guida unica nel suo genere.