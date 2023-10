Benevento, estorsione con pistola a salve

Nel dettaglio, il denunciante mentre si trovava all’interno di un esercizio pubblico veniva avvicinato dai due, che sotto la minaccia di una pistola, poi risultata a salve, avanzavano richieste di denaro per poi allontanarsi al suo diniego. Prontamente il malcapitato richiedeva l’ausilio delle Forze dell’Ordine che intervenivano nell’immediatezza riuscendo a bloccare i due soggetti, rinvenendo nel cruscotto della vettura su cui viaggiavano la pistola utilizzata per porre in essere la minaccia.





I due dopo le formalità di rito, su disposizione del P.M. di Turno, venivano sottoposti in regime di arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni. Le persone coinvolte sono da ritenersi sottoposte alle indagini e pertanto presunti innocenti fino a sentenza definitiva.

BENEVENTO - I Carabinieri della Compagnia di Montesarchio, a seguito di richiesta pervenuta alla Centrale Operativa da parte di un cittadino di Vitulano, traevano in arresto due soggetti del posto, già noti alle Forze dell’Ordine, per tentata estorsione in concorso.