Arresto a Foggia per tentato omicidio e ritorsione

FOGGIA - La Polizia di Foggia ha arrestato un uomo di 30 anni con l'accusa di tentato omicidio, in relazione a un grave episodio avvenuto il 15 ottobre. Gli investigatori ritengono che sia stato lui ad aver ferito un giovane di 23 anni con colpi di pistola mentre quest'ultimo si trovava in auto al semaforo, insieme a sua moglie e al loro bambino di 4 anni.La storia si complica ulteriormente poiché il giovane di 23 anni, insieme a un suo amico, è stato arrestato successivamente per essere stato trovato in possesso di armi da fuoco, presumibilmente in un tentativo di vendicare l'aggressione subita. Si ritiene che l'agguato sia stato pianificato a causa di un litigio avvenuto qualche giorno prima tra le due parti coinvolte.