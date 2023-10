3bmeteo: 'L’autunno mostra i muscoli, in vista un’ondata di maltempo sull’Italia con nubifragi, forti venti e mareggiate'

BERGAMO – “Tra mercoledì e giovedì una circolazione di bassa pressione si approfondirà rapidamente sull’ovest del Continente attivando intense correnti di Libeccio e Scirocco ” - lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Davide Sironi che spiega – “In questa fase l’Italia risulterà divisa in due dal punto di vista meteorologico. Il Nord e le regioni centrali Tirreniche saranno già coinvolti dal maltempo con temporali e nubifragi che potranno arrecare anche delle criticità idrogeologiche tra Liguria di Levante e Toscana. Sul resto del Paese torneranno, temporaneamente, condizioni estive con temperature localmente oltre i 30°C, punte di 34-35°C attese a Palermo”.“Venerdì è atteso il transito di un’intesa perturbazione che investirà in particolare le regioni del Centro-Nord” - avverte Sironi di 3bmeteo.com – “Il fronte perturbato si diramerà da una profonda area di bassa pressione in avanzamento dal Golfo del Leone verso il Nord Italia. Piogge intense e abbondanti bagneranno gran parte del Nord e delle regioni Tirreniche con fenomeni che potranno assumere anche carattere di temporale o nubifragio. Su Alto Piemonte, Liguria e Alta Toscana attesi picchi anche oltre i 100-150mm nelle 24h con nuove possibili criticità idrogeologiche. Picchi vicino ai 100mm anche su Alta Lombardia, Prealpi Venete e Alto Friuli-VG. Sabato il fronte raggiungerà anche le regioni del Sud portando rovesci e temporali in particolare sul lato Tirrenico e la Puglia, localmente anche violenti. Non si escludono anche grandinate e fenomeni vorticosi.”– “Il rapido abbassamento della pressione atmosferica connesso ad una ciclogenesi dai caratteri esplosivi, sospingerà forti venti su tutto il Paese” - prosegue Sironi di 3bmeteo.com – “soprattutto nella giornata di venerdì diverse regioni saranno investite da venti tempestosi dai quadranti meridionali. Sul Mar di Corsica e Sardegna così come sul Mar Ligure i venti supereranno i 70-80km/h con raffiche anche prossime ai 100km/h. Raffiche fino a 80-100km/h, se non localmente oltre, anche lungo tutta la Dorsale Appenninica. Venti fino a 80km/h sulla Sicilia settentrionale, lo Stretto di Messina e il Salento. Di conseguenza i mari saranno ovunque molto mossi o agitati, anche molto agitati sulla Sardegna occidentale e il Mar Ligure. L’altezza d’onda potrà superare i 5-6m tra Spezzino e Versilia con conseguenti forti mareggiate. Difficoltà o rischio sospensione dei collegamenti marittimi con le Isole Minori. Marea molto sostenuta sull’Alto Adriatico, valori anche oltre i 125-130cm a Venezia ”.– “La fase acuta di maltempo si concluderà sabato ma nei giorni successivi l’Italia rimarrà coinvolta da una circolazione depressionaria attiva sull’Europa centro-settentrionali che favorirà il passaggio di nuovi fronti perturbati, seppur meno intensi rispetto a quanto previsto tra venerdì e sabato.” Conclude Sironi da 3Bmeteo.