Ventimiglia, cittadino del Mali indagato per resistenza, violenza o minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale

VENTIMIGLIA - Intervento della Polizia di Stato nel pomeriggio di sabato scorso a Ventimiglia. La volante è intervenuta in un bar del centro cittadino, dove, tramite 112 N.U.E., era stato segnalato un uomo che, dopo avere arrecato disturbo agli avventori, era stato allontanato dal locale.Grazie alla collaborazione dei testimoni, dopo pochi minuti, gli operatori di Polizia lo rintracciavano nelle immediate vicinanze del pubblico esercizio.L'uomo, un cittadino straniero in stato di alterazione psico-fisica ma non ubriaco, si mostrava fin da subito non collaborativo, oltraggiava i poliziotti, li ostacolava con forza per impedire il suo accompagnamento in ufficio.All'interno del Commissariato di Pubblica Sicurezza continuava a dimenarsi, scalciando e colpendo ripetutamente gli agenti e gli arredi. I sanitari immediatamente allertati e intervenuti, si vedevano costretti a somministrare un farmaco tranquillante, che tuttavia non sortiva evidenti effetti, e medicavano una lieve escoriazione al suo polso destro.Sottoposto alle verifiche documentali e dattiloscopiche risultava trattarsi di un cittadino del Mali, con procedimento amministrativo in corso per il rilascio di un permesso di soggiorno in Francia.Per tale motivo, dopo essere stato deferito all'Autorità Giudiziaria per i reati di resistenza, violenza o minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, veniva immediatamente riammesso in territorio francese e preso in carico dalle Autorità di quel Paese.