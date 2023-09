Tragedia nel Foggiano: muore a soli 23 anni Giovanni Pirro, un pasticciere dal cuore d'oro

SAN MARCO IN LAMIS - Una tragedia ha scosso la comunità di San Marco in Lamis e i suoi abitanti, lasciandoli in lutto per la perdita prematura di Giovanni Pirro, un giovane di soli 23 anni. La vita di Giovanni è stata spezzata in un tragico incidente stradale che ha avuto luogo ieri mattina sulla statale 272.Giovanni, residente a San Marco in Lamis, stava percorrendo la strada a bordo della sua moto quando, per circostanze ancora da chiarire, ha perso il controllo del veicolo ed è uscito fuori strada, tra il suo comune di residenza e San Giovanni Rotondo. Purtroppo, per il giovane, non c'è stato nulla da fare. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi, incluso l'uso di un elicottero, il personale medico del 118 non è riuscito a rianimare Giovanni, confermando la tragica perdita.Giovanni Pirro era il terzo di tre figli e lavorava come pasticciere. Era parte integrante del gruppo familiare che includeva i suoi genitori, Michele Pirro e Rachele Coco, proprietari di un noto bar-pasticceria a San Marco in Lamis chiamato "Noir." Il giovane Giovanni aveva contribuito in modo significativo al successo del negozio di famiglia e al suo sviluppo come rinomato punto di riferimento per i dolci e i dessert nella zona.L'annuncio della prematura scomparsa di Giovanni ha scatenato un'ondata di cordoglio nella comunità, con amici e conoscenti che hanno espresso il loro affetto e il loro dolore. I messaggi di condoglianze hanno sottolineato la gentilezza e la professionalità di Giovanni nella sua attività di cake designer.Il sindaco di San Marco in Lamis, Michele Merla, ha espresso il dolore della comunità locale, ricordando Giovanni come un giovane educato, gentile e altamente professionale nella sua attività. La sua passione per il suo lavoro era evidente a tutti, proprio come quella per la guida, che purtroppo gli è costata la vita.I funerali di Giovanni Pirro si terranno lunedì pomeriggio alle 16 presso la Chiesa nuova di San Giuseppe, un momento in cui amici, familiari e la comunità locale potranno riunirsi per commemorare la sua vita e condividere il loro affetto e il loro sostegno alla famiglia Pirro in questo momento di profonda tristezza. La sua prematura scomparsa rappresenta una perdita irrimediabile per San Marco in Lamis e per tutti coloro che lo conoscevano.