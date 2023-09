Tommaso Paradiso, il 6 ottobre uscirà il nuovo album dal titolo 'Sensazione stupenda'

(Ansa)

Novità nel panorama musicale nazionale: il 6 ottobre 2023 uscirà il nuovo album di Tommaso Paradiso dal titolo "Sensazione stupenda". Prodotto da Matteo Cantaluppi, l'album è il secondo lavoro in studio della carriera solista di Tommaso Paradiso e conterrà anche i singoli Viaggio Intorno Al Sole e Amore Indiano (in collaborazione con i Baustelle), usciti nel corso del 2023. Novità nel panorama musicale nazionale: il 6 ottobre 2023 uscirà il nuovo album di Tommaso Paradiso dal titolo "Sensazione stupenda". Prodotto da Matteo Cantaluppi, l'album è il secondo lavoro in studio della carriera solista di Tommaso Paradiso e conterrà anche i singoli Viaggio Intorno Al Sole e Amore Indiano (in collaborazione con i Baustelle), usciti nel corso del 2023.





Il disco è stato interamente scritto da Tommaso Paradiso, che si è avvalso della collaborazione in studio dei musicisti che lo accompagnano in tour.

"È il manifesto di ciò in cui credo, delle storie che ho vissuto, della mia estetica, della mia poetica, di ciò che sono diventato e di ciò che sono stato. Con questo disco, con queste canzoni vi sto dando tutto me stesso. Vi prego di proteggerlo insieme a me" racconta il cantautore del nuovo lavoro che sarà anticipato dal brano omonimo disponibile dal 6 settembre sulle piattaforme digitali.

A seguito dell'uscita di Sensazione Stupenda, Tommaso Paradiso tornerà a suonare live nei palazzetti. Il Tommy 2023 sarà l'occasione per ascoltare live i nuovi brani di Sensazione stupenda e anche i suoi successi: da Completamente (triplo platino) a Riccione (quadruplo platino), fino a Ricordami (disco di platino) e Non avere Paura, entrato nella Top Ten di tutte le classifiche e certificato triplo disco di platino; e ancora fra gli altri Felicità Puttana (quadruplo platino), Da Sola In The Night (disco di platino), Promiscuità, Fine Dell'Estate (disco d'oro), Zero Stare Sereno (disco di platino), Tutte Le Notti (disco d'oro) e Magari No (disco d'oro), dall'album Space Cowboy (disco d'oro).

Queste le date: 16 novembre Roma, 19 novembre Napoli, 21 novembre Bari, 25 novembre Padova, 28 novembre Assago (MI), 2 dicembre Catania, 6 dicembre Torino.