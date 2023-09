Striscia la notizia ritrova a Borgo Mezzanone (Fg) l'autobus rubato in Molise

FOGGIA - L’inviata di Striscia la notizia Rajae Bezzaz e la sua troupe ritrovano l’autobus di linea rubato alla fine di agosto dal Terminal bus di Campobasso, pullman che veniva utilizzato per la tratta Campobasso-Ripalimosani. Il mezzo è stato recuperato nel ghetto di Borgo Mezzanone (Foggia), di cui si è parlato pure in relazione alle raccolte fondi dell’onorevole Aboubakar Soumahoro.Dalle testimonianze raccolte dall’inviata, l’autobus era stato portato lì da due giovani, probabilmente italiani, che hanno provato a rivenderlo agli abitanti del ghetto. La troupe del tg satirico di Antonio Ricci si è recata sul posto dopo una segnalazione e ha avvisato le forze dell’ordine e il titolare della ditta privata che aveva subito il furto.Il servizio completo andrà in onda prossimamente a Striscia la notizia, che riparte su Canale 5 con la nuovissima stagione lunedì 25 settembre.