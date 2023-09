Giorgia Meloni all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite: responsabilità e impegno

La premier italiana, Giorgia Meloni, ha pronunciato un discorso significativo all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, iniziando con un richiamo al peso della responsabilità nell'essere la rappresentante dell'Italia in questo prestigioso contesto. Meloni ha sottolineato l'importanza di affrontare le sfide complesse e in continua evoluzione dell'epoca attuale, senza cadere in banali dichiarazioni di intenti, ma piuttosto adottando scelte coraggiose e responsabili.Per la premier, ci sono due elementi fondamentali che danno significato all'Assemblea delle Nazioni Unite: la Nazione e la Ragione. Ha evidenziato l'importanza dell'identità nazionale e della necessità di preservare la sovranità delle nazioni, respingendo l'idea utopica di un mondo senza Nazioni e senza confini come soluzione ai conflitti globali.Meloni ha ribadito l'importanza della Ragione come strumento di risoluzione dei conflitti internazionali, sottolineando la necessità di impedire il ritorno della forza come mezzo di risoluzione delle controversie, facendo riferimento alla situazione in Ucraina.Un punto centrale del suo discorso è stato il tema dell'immigrazione. La premier italiana ha invitato tutti a unirsi nella lotta contro i trafficanti di esseri umani e ha sottolineato l'importanza di agire congiuntamente su questa questione. Ha anche condannato l'ipocrisia nel trattare il tema dell'immigrazione e ha sottolineato l'impegno dell'Italia nel combattere la mafia e il traffico di esseri umani.Meloni ha parlato dell'Africa, evidenziando che il continente non è povero ma spesso è stato sfruttato e maltrattato da interventi stranieri non rispettosi delle realtà locali. Ha sottolineato la necessità di un approccio rispettoso e non predatorio per invertire questa tendenza.Infine, ha toccato il tema dell'intelligenza artificiale, sottolineando che, sebbene rappresenti un'opportunità in molti campi, comporta anche rischi enormi. Ha messo in guardia contro la sostituzione delle capacità umane da parte della tecnologia, in particolare nel mercato del lavoro, e ha sottolineato la necessità di regole e regolamenti per governare questo sviluppo tecnologico.Il discorso di Giorgia Meloni all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite è stato un richiamo alla responsabilità e all'impegno per affrontare le sfide globali in modo costruttivo e con una visione chiara del futuro.