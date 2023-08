Lotto: ruota di Milano protagonista con ben quattro vincite nella top ten. A Napoli si rivede l’atteso '31'

ROMA - L’ultima estrazione del Lotto vede protagonista la ruota di Milano, che regala ben quattro vincite nella top 10. La più alta proprio a Milano con 62.500 euro grazie a una quaterna (numeri 5, 17, 23 e 26). Da segnalare anche i 22.625 euro vinti a Roma con un terno e i numeri 5, 17, 23.Come riporta l'agenzia Agimeg, doppia vincita da 9.500 euro a Magreglio (CO) e Palermo rispettivamente con i numeri 5, 23, 26 e 5, 17, 23. Grande protagonista il numero 23 nelle estrazioni della ruota di Milano, presente in tutte le vincite e abbinato allo “scemo” sulla smorfia.A proposito di numeri, la ruota di Napoli ritrova dopo ben 87 estrazioni il numero 31. Si trattava dell’estratto più atteso sul compartimento partenopeo. Basta però il 71 a far vincere 11.000 euro a un fortunato proprio di Napoli, che ha puntato solo questo numero. In questo modo, quasi un terzo delle vincite è finito sulle ruote di Milano e Napoli.