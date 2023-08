Arisa, la cantante sarà super ospite della Notte della Taranta 2023

La rinomata cantante italiana Arisa sarà la super ospite della Notte della Taranta 2023, in programma sabato 26 agosto a Melpignano, nel cuore del Salento. Questo prestigioso evento vedrà Arisa esibirsi con due brani tra i più celebri della cultura popolare salentina: "Ferma Zitella" e "Lu Ruciu de lu mare". La rinomata cantante italiana Arisa sarà la super ospite della Notte della Taranta 2023, in programma sabato 26 agosto a Melpignano, nel cuore del Salento. Questo prestigioso evento vedrà Arisa esibirsi con due brani tra i più celebri della cultura popolare salentina: "Ferma Zitella" e "Lu Ruciu de lu mare".





Arisa, conosciuta per la sua voce d'oro e il suo talento musicale, non nasconde la sua emozione e felicità per questa eccezionale opportunità. Ha dichiarato: "Sono felicissima ed emozionata. È un onore per me incontrare il pubblico della Taranta. Sarà un viaggio meraviglioso nei ritmi del Salento che richiamano i suoni della mia Basilicata. Due territori che hanno vissuto l’isolamento geografico ma che grazie alla Cultura sono riusciti a determinare la loro crescita".

Nell'edizione dedicata alle donne del Festival Notte della Taranta, Arisa si unirà a Fiorella Mannoia per eseguire "Ferma Zitella", un brano che le ha profondamente colpito fin dal primo ascolto. La cantante è entusiasta all'idea di esibirsi in questa edizione speciale del festival e di ballare la pizzica, una delle danze tradizionali salentine.

In preparazione per l'evento, Arisa sarà impegnata in prove con l'Orchestra Popolare La Notte della Taranta, guidata quest'anno dal percussionista Carlo Di Francesco e dal direttore d'orchestra Clemente Ferrari. Inoltre, si immergerà nella cultura e nella danza della pizzica sotto la guida della coreografa Francesca Romana Di Maio.

Questo momento speciale arriva nella carriera di Arisa mentre festeggia il suo 41º compleanno, avvenuto il 20 agosto. La cantante ha raggiunto la celebrità nel 2009 vincendo la categoria nuove proposte al Festival di Sanremo con il brano "Sincerità". Nel 2023, Arisa regalerà al pubblico della Taranta anche i versi di "La Notte" tratto dall'album "Amami" arrangiato e prodotto artisticamente da Mauro Pagani.

Con la sua voce intensa e avvolgente, Arisa si unirà a Tananai e Brunori Sas per completare il cast degli artisti ospiti del Concertone 2023. Il Concertone della Taranta sarà trasmesso il 2 settembre su Rai 1, in seconda serata, con la regia di Stefano Mignucci, le scenografie di Marco Calzavara e la fotografia di Marco Lucarelli.

Il Festival Notte della Taranta è un progetto culturale della Fondazione Notte della Taranta finanziato dalla Regione Puglia e PugliaPromozione, con il contributo dell'Unione dei Comuni della Grecìa Salentina e del Ministero della Cultura, e la collaborazione dell'Istituto Diego Carpitella. Questo evento è un'occasione straordinaria per celebrare la ricca cultura musicale del Salento e il talento di artisti come Arisa, che si uniscono per creare una serata memorabile di musica e danza.