Libri, 'Zaira' è il nuovo romanzo di Carola Baudo

Nelle librerie arriva 'Zaira', il nuovo romanzo di Carola Baudo che vede la protagonista districarsi fra passato e presente. Un grande amore impossibile da dimenticare, un forte legame d’amicizia e una famiglia dilaniata da litigi e violenze.

La protagonista è Zaira, una giovane donna apparentemente forte ma, in realtà, fragile come un guscio d’uovo. Sebbene sia giovanissima, la vita l’ha portata a crescere in fretta e, soprattutto, a scappare. Sin da piccola, infatti, Zaira si rimbocca le maniche e tenta di combattere quei fantasmi che, dal passato, bussano alla sua porta ogni notte. Quando incontrerà Giulia, una sorella di cui non conosceva l’esistenza, Zaira è costretta ad affrontare la realtà e a prendere, finalmente, delle decisioni che potranno renderla felice.

“Mi lasciai alle spalle lui e la sua sigaretta, l’orecchino che brillava nella notte, la felpa grigia col cappuccio in cui tante volte mi ero tuffata, quel sorriso che mi spezzava il cuore solo a pensarci… Ma non potevo, non potevo più cascarci!”

“Un evento, un incontro occasionale, anche solo uno sguardo. Ecco, è proprio lì che si riducono le parole: negli occhi, quando guardi qualcuno e senza parlare dici tutto.” Un libro dedicato alle seconde possibilità, un monito di speranza e tenacia!

Il romanzo, genere narrativa contemporanea, autoconclusivo, è uscito per la prima volta nel 2016 poi, dopo una leggera riscrittura, esce per la Jolly Roger Edizioni il 18 giugno 2023, disponibile online e in tutte le librerie fisiche nazionali. La copertina è stata realizzata dal grafico professionista Dario Calì.

Carola Baudo, scrittrice e editor, ha fatto della sua passione più grande – i libri – il proprio lavoro. Ha iniziato da giovanissima a scrivere per alcuni blog letterari e dal 2012 parla di libri e editoria sul suo canale IG @arslibrorum. The Ars Librorum oggi è un sito che offre servizi editoriali per autori e case editrici, mantenendo in attivo anche il blog letterario. Nel 2021, insieme alla collega fotografa Federica Girardi, ha ideato e realizzato Le Muse Letterarie, un blog dedicato alla letteratura, cultura e arte. Attualmente, si sta dedicando alla stesura di un nuovo romanzo.