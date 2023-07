Grecia, Rodi in fiamme: 30mila persone in fuga

RODI - L'isola di Rodi è in fiamme. La situazione è sempre più drammatica, tra vigili del fuoco in azione per spegnere il fuoco e turisti impauriti. Le autorità comunicano che hanno evacuato 30mila persone, di cui 2mila hanno dovuto essere trasportate al largo delle spiagge via nave. L'incendio ha bruciato una vasta area di foresta, distruggendo abitazioni e alberghi lussuosi. Al momento non si registrano feriti o morti.